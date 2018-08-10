Сертификацию МС-21, собираемого в Иркутске, намерены завершить до 2020 года

Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Сертификация российского реактивного пассажирского самолёта МС-21, который собирают на иркутском авиазаводе, должна завершиться до 2020 года. Об этом со ссылкой на директора департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Равиля Хакимова сообщает ТАСС.

– Начаты сертификационные испытания, подняли второй летный образец. В планах наших завершить сертификацию до 2020 года, – сказал он.

Как сообщил журналистам генеральный конструктор «ОАК» Сергей Коротков, испытание второго летного образца должно ускорить сертификацию самолета.

– Хочу сказать, что такой процесс достаточно сложный, еще особенно в рамках тех новых правил, которые сегодня у нас в стране сертификационные органы предъявляют. Мы, несмотря на некие дополнительные сложности, мне кажется, достаточно успешно справляемся с летными испытаниями. Думаю, что, если задержка будет, она будет минимальной, – отметил он.

МС-21 – российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Является вторым после Sukhoi Superjet 100 масштабным российским проектом в области гражданской авиации, который был создан без советского задела. Разработка лайнеров семейства ведется корпорацией «Иркут» при участии ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» (входят в состав ОАК). 28 мая 2017 года опытный МС-21-300 совершил первый полет в Иркутске.