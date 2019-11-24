Сертификация российского электромобиля находится на финальном этапе

Интернет, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство. О сроках его начала 23 ноября сообщил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передаёт argumenti.ru .

По его словам, производство должно быть запущено в первом квартале 2020 года. Кроме того, министр отметил, что ему дали обещание, как только это произойдет, доложить ему об этом первому.

– Мне коллеги докладывали, что она (сертификация электромобиля Zetta – прим.ред.) находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет, – уточнил министр, передает агентство ТАСС.