|Транспорт
|25.11.2019
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Сертификация российского электромобиля находится на финальном этапе
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Интернет, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство. О сроках его начала 23 ноября сообщил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров,
По его словам, производство должно быть запущено в первом квартале 2020 года. Кроме того, министр отметил, что ему дали обещание, как только это произойдет, доложить ему об этом первому.
– Мне коллеги докладывали, что она (сертификация электромобиля Zetta – прим.ред.) находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет, – уточнил министр, передает агентство ТАСС.
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