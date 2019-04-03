Братск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Шесть газовых заправок появится в Братске к 2024 году в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска со ссылкой на главу города Сергея Серебренникова.

Строительство заправок будет идти параллельно с другим направлением нацпроекта «Экология» – строительством газопровода для транспортировки газа Братского газоконденсатного месторождения с правого берега реки Ангара на левый. Там сосредоточено более 80% населения и там же находятся основные производственные мощности. В целом для достижения необходимого экологического эффекта потребуется перевести на газ не меньше трех тысяч машин. Увеличится и число муниципальных автобусов, работающих на голубом топливе.

– Сегодня мы уже сформировали два земельных участка под будущее строительство заправок в Падунском и Центральном районах, – сказал Сергей Серебренников. – Начнем строительство газозаправок, не дожидаясь переброски газа на левый берег. Газификация автотранспорта пойдет совсем другими темпами.

Единственная заправка Братска, на которой муниципальные автобусы могут заправляться метаном, расположена в Правобережном районе. Она входит в структуру ООО «Газпром Газомоторное топливо». Побывав 2 апреля на объекте, Сергей Серебренников отметил, что заправка не отвечает необходимым требованиям.

– Как вы видите, несмотря на два поста, из-за недостаточной мощности компрессора заправляться здесь может только один автобус, – прокомментировал мэр. – Время заправки каждой машины – 15-20 минут. Автобусы простаивают в очередях. Чтобы приехать сюда после отработанной смены, им требуется от полутора (из Падунского района) до двух с половиной (из Центрального района) часов туда и обратно. И так каждый день. Плохо, когда автобусы теряют столько времени вместо того, чтобы возить пассажиров.

Сергей Серебренников отметил, что в своем докладе на совещании в правительстве Иркутской области он сообщит о низкой готовности ООО «Газпром Газомоторное топливо» к работе в условиях предстоящих масштабных мероприятий по газификации Братска в рамках национального проекта «Экология».