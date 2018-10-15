СКР проводит проверку по экстренному приземлению самолёта Иркутск-Токио

Иркутск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - По факту 14-часовой задержки самолёта из Иркутска в Токио из-за заклинившего шасси начата доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

Следователи сейчас проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, говорят в ведомстве.

Напомним, как ранее сообщили Телеинформу в пресс-службе иркутского аэропорта, днём 14 октября самолёт А320 авиакомпании «Сибирь» вылетел из аэропорта Иркутска в Токио. При наборе высоты у воздушного судна не убралась передняя стойка шасси, в результате экипаж решил вернуться в аэропорт «Иркутск».

Самолёт успешно приземлился. Никто из находившихся на его борту не пострадал. Всего в салоне лайнера находились около 150 человек, все они вылетели в 2:30 ночи на запасном самолёте авиакомпании Токио.