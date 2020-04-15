Служба Гостехнадзора Приангарья и ГИБДД выставили патрули на Мельничном, Байкальском, Голоустненском и Александровском трактах

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – С началом введения особого противопожарного режима в регионе Службой Гостехнадзора Иркутской области под особый контроль взяты самые популярные транспортные направления в Иркутске. Об этом сообщает организация. С 10 апреля 2020 года Указом губернатора Иркутской области введен особый противопожарный режим в южных и западных районах Прибайкалья. В северных территориях области он вводится с 1 мая. Все специализированные службы переведены на круглосуточный режим работы, запрещено разводить костры, выжигать растительность на территории поселений. Однако несмотря на введенные ограничения, очаги возгорания все же появляются. Первый зарегистрированный в этом году в Иркутской области пожар произошел в районе Култука в Слюдянском районе, где происходил пал травы, над которым ответственные за его проведение лица потеряли контроль. Виновное лицо привлечено к административной ответственности. Второй крупный пожар возник в районе Мельничной Пади. Там было два возгорания, одно за другим. Пожар ликвидирован. По словам местного населения, незадолго до возникновения пожара был слышен звук проезжающей в лес техники, предположительно, квадроциклов. Местность в районе болотистая, но из-за раннего схода снега травяная подстилка уже высохла. Специалистами МЧС России были обнаружены три разрозненных очага пожара. Инспекторы Службы Гостехнадзора Иркутской области совместно с ГИБДД УВД Иркутска выставили патрули на самых популярных транспортных направлениях в Иркутске – по дороге на Падь Мельничную, Байкальский, Голоустненский и Александровский тракты. Проверяют не только регистрационные документы, удостоверения, страховку, но и основания для передвижения во время режима самоизоляции. – Работа эта будет проводиться в постоянном режиме, – говорит руководитель Службы Гостехнадзора Иркутской области Александр Ведерников. – Люди, несмотря на запреты, сейчас активно едут на дачи и хорошо еще, если будут просто садить грядки и не контактировать с посторонними. Но ведь есть и другая категория людей – любителей отдыха на природе. В рабочем порядке мы обсуждали эти вопросы с начальником УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области полковником полиции Г. П. Крепелем и договорились о совместной работе. К нарушителям установленных в регионе режимов будут применяться самые жесткие меры. Как отмечают в Гостехнадзоре, по линии Службы особое внимание уделяется не только тракторам, которые крайне популярны в весенний период, но и квадроциклам, багги и прочей вездеходной технике. Рейды будут продолжаться до особого распоряжения. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: zen

иркутская область

коронавирус

приоритет иркутск Тэги: View the discussion thread.