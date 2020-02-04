Служба Гостехнадзора проверит базы проката снегоходов в поселке Листвянка и на «Горе Соболиной»

Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области стартовала операция «Снегоход». Инспекторы региональной службы Гостехнадзора совместно с сотрудниками ГИБДД проверяют регистрационные документы и удостоверения тракториста-машиниста у владельцев самоходной техники. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

В ходе операции «Снегоход» проверяются правила транспортировки снегоходов, порядок их использования в коттеджных поселках, санаториях, пансионатах, домах отдыха, спортивных базах и других местах эксплуатации снегоходов и другой внедорожной техники. Особое внимание уделено базам проката снегоходов, в том числе в Листвянке и на горнолыжном курорте «Гора Соболиная».

Как отметили в службе Гостехнадзора области, количество нарушений, связанных с обязательной регистрацией снегоходов и получением удостоверений на право управления внедорожными мотосредствами, снизилось.

В 2019 году в ходе профилактической операции «Снегоход» на территории Иркутской области проверена 431 единица внедорожных мотосредств. Из них с нарушениями требований техники безопасности движения, охраны окружающей среды, правил регистрации и проведения технического осмотра эксплуатировалось 37 машин (в 2018 году было 73 транспортных средства). Зафиксировано 45 водителей, которые пользовались внедорожными мотосредствами без удостоверений (в 2018 году было 55 нарушителей). К административной ответственности привлечено 44 водителя и два должностных лица (в 2018 год - 76 человек), сумма штрафов составила 29400 рублей.

Профилактическая операция «Снегоход» в Иркутской области продлится до 13 марта 2020 года.