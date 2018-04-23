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23.04.2018

Службы такси: работают в любых городах, развивают услуги с помощью интернет-технологий

Российская Федерация, Украина, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Службы такси работают практически в любом городе. Это может быть небольшой населенный пункт, город областного значения и, конечно же, столица. В каждом более-менее крупном городе функционирует от пяти до десяти служб такси. Они предлагают клиентам перемещение с комфортом в нужную точку города. В городе Иркутске также есть фирмы, предлагающие пассажирские перевозки. Цены для населения вполне доступные. Например, чтобы добраться из спального микрорайона Синюшина Гора до центра города, пассажир заплатит двести-двести пять рублей, а если необходимо доехать из одного спального района в другой, например с Синюшиной Горы до Ново-Ленино, пассажир должен будет отдать примерно двести семьдесят рублей.

Активно развиваются онлайн-такси, есть и в Киеве

С развитием интернет-технологий множество услуг можно заказывать теперь и через Всемирную паутину. Те же такси. Нет возможности (или желания) просто позвонить, можно обратиться на сайт и самостоятельно сделать заказ. В городе Киеве, к примеру, клиенты могут воспользоваться для получения услуги вот этим ресурсом: http://express-taxi.ua/uslugi-i-tarify/online-zakaz-taxi. Даже не особо продвинутый пользователь Сети сможет легко справиться с оформлением заказа. Нужно будет только указать данные о поездке, и, отправив запрос, спокойно ждать автомобиль. Разработано для заказов и мобильное приложение. Воспользовавшись этим сервисом, пассажир сможет получить пятипроцентную скидку.

У данной организации продумано все для того, чтобы пассажиру было комфортно:

  • перевозка до нужной точки осуществляется по минимальным ценам;
  • по запросу предоставляется грузовое такси;
  • возможна доставка багажа по указанному адресу;
  • организуется при запросе встреча клиента в выбранном пункте;
  • ночные тарифы приятно удивят пятнадцатипроцентным понижением и т.д.

Тарифы до аэропорта, самые дорогие услуги в Самаре

Один из сервисов путешествий изучил разнообразие цен на поездки из центров тридцати городов до аэропортов. Иркутск, Омск и Астрахань были названы городами с самой низкой стоимостью такого вояжа. А самыми дорогими в этом плане городами оказались Самара (первое место – 979 рублей), Владивосток (второе место – 844 рубля) и Ростов (третье место – 806 рублей). Поездка начиналась от знака нулевого километра или если его не было от главпочтамта.

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