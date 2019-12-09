СМИ: эксперт оценил план введения электронных договоров купли-продажи машин

Москва, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин оценил идею министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с МВД ввести электронный договор купли-продажи машин. Об этом пишут argumenti.ru .

Виктор Похмелкин отметил, что если это будет примерный договор, на который будут ориентироваться одновременно и продавец, и покупатель, в котором будет все грамотно сделано, то в этом нет никакой проблемы. Однако, по мнению эксперта, будет неправильно, если подобное соглашение будет навязываться как обязательное.

Эксперт также заявил, что у жителей РФ обычно не возникает сложностей с составлением письменного договора.