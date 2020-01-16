СМИ: Газпром намерен в 2020 достроить дорогу от БАМа до Ковыкты

Иркутская область, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Газпром добыча Иркутск» планирует в 2020 году завершить строительство автодороги от расположенного на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) посёлка Магистральный до Ковыктинского газоконденсатного месторождения, где ведут работы по подготовке к запуску в промышленную эксплуатацию и подключению к магистральному газопроводу «Сила Сибири». Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

Дорогу строят для бесперебойной доставки оборудования и строительных материалов от железнодорожной станции Киренга посёлка Магистральный до Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Компания возводит 80-километровый участок автомобильной дороги Магистральный-Жигалово, а также 14 мостовых переходов, расположенных на территории Ковыкты.

В 2020 году компания приступит к возведению первоочередных объектов обустройства месторождения: временных зданий и сооружений, базы Нючакан, водозаборных, канализационных и очистных сооружений, полигона твердых бытовых и производственных отходов, а также будет расширять существующую электростанцию.

Как сообщили в пресс-службе, в 2019 году компания «Газпром добыча Иркутск» завершила на Ковыкте работы по реконструкции опытной установки подготовки газа УПГ-102. Она обеспечивает топливным газом электростанцию месторождения и энергоблок подрядной организации, снабжающий электроэнергией эксплуатационное бурение на Ковыкте. Установка также подготавливает к дальнейшей транспортировке пропан-бутан и газовый конденсат. Построена и введена в эксплуатацию сеть внутрипромысловых газопроводов-шлейфов до УПГ-102. Вводятся в эксплуатацию объекты радиосвязи, которые обеспечат надежную технологическую связь на месторождении.

В 2019 году на Ковыкте началось бурение первых семи эксплуатационных скважин, в 2020 году планируется приступить к бурению еще 24-х. В целом на Ковыктинском месторождении в соответствии с утвержденной технической схемой разработки должны обустроить 514 эксплуатационных газовых скважин.

Промышленную эксплуатацию Ковыктинского газоконденсатного месторождения планируется начать в декабре 2022 года, вывести на проектную мощность – в 2033-2034 годах. Максимальная добыча газа в соответствии с технологической схемой разработки установлена на уровне 25 млрд куб. м в год. Газ с Ковыкты будут поставлять на внутренний рынок и в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Приступить к подаче ковыктинского газа в газопровод планируется в начале 2023 года.