СМИ: иркутский МС-21 презентуют на мировой арене в ноябре

Иркутск, 27.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Международная презентация нового российского пассажирского самолёта МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе (ИАЗ), пройдет на авиасалоне в китайском Чжухае в ноябре 2018 года. Об этом со ссылкой на президента «Гражданских самолётов Сухого» и старшего вице-президента по маркетингу и продажам гражданской авиационной техники «Иркута» Александра Рубцова сообщают РИА-Новости.

– Любой показ самолета означает, что мы выводим его из программы эксплуатационных испытаний, которые всегда достаточно напряжены по времени. Тем более, осенью, – говорит он.

Александр Рубцов сказал, что рисков, связанных с поставками американских двигателей для лайнера, нет, кроме того, уже проходят испытания отечественные моторы ПД-14.

Напомним, первый опытный самолёт «поднялся на крыло» в 2017 году, второй образец совершил первый полёт 12 мая. Сейчас на Иркутском авиационном заводе собирают ещё три опытные машины.