СМИ: Минтранс считает, что проект реконструкции иркутского аэропорта не имеет высокого потенциала

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект реконструкции иркутского аэропорта попал в «лист ожидания» комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. При этом его оценивают как проект, который не имеет высокого потенциала. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Всего в «лист ожидания» попали 27 аэропортовых проектов. Общий объём инвестиций для них оценивается в 174,7 млрд рублей. Как следует из материалов заседания правительственной комиссии по транспорту, прошедшей 20 ноября, из этой суммы 88 млрд рублей приходится на бюджет, остальную часть должны составить вложения частных инвесторов.

Из всех этих проектов 15 имеют высокий индекс социально-экономических эффектов, по оценке аналитического центра при правительстве. Самый крупный проект – расширение пропускной способности аэропорта Толмачево в Новосибирске за 41,1 млрд рублей. Среди других проектов — расширение инфраструктуры аэропортов Красноярска, Тюмени, Геленджика, Улан-Удэ, Хабаровска, Брянска, Краснодара, Анапы, Кемерово, Уфы, Мурманска, Сыктывкара, Перми и Астрахани.

Ещё 12 аэропортов не имеют высокого потенциала, но также внесены в план. Это аэропорты Омска, Иркутска, Беслана, Барнаула, Курска, Чебоксар, Воркуты, Тамбова, Магаса, Усть-Кута, Чары и Элисты.

По словам экспертов, большинство региональных аэропортов недозагружены, так как большая часть пассажиров летит через Москву. При этом в ближайшие годы российские авиакомпании будут увеличивать пассажиропоток на 6-8% в год и при таких темпах роста расширение аэропортовой инфраструктуры не является первоочередной задачей.

Существенное ускорение роста пассажиропотока возможно при снижении цены билетов, чего в ближайшие годы не ожидается, отмечают эксперты. К тому же модернизация аэровокзальной инфраструктуры приведет к росту ставок аэропортовых тарифов, что тоже не поспособствует падению цен на билеты.

Напомним, аэропорт Иркутска был передан из федеральной собственности в областную в 2015 году. Задачей было привлечь частные инвестиции для реконструкции действующего терминала, а в будущем – строительства нового аэропорта за пределами города. Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тысяч м. В 2018 году аэропорт обслужил 2,213 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в 2017 году.

Изначально к проекту реконструкции были привлечены структуры Романа Троценко, в том числе ООО «Инфраструктурная корпорация «Аеон», ООО «Новапорт», ООО «Новапорт холдинг», а также АО «Рампорт аэро» (75% у нидерландской United Airports Management, 25% – у структуры «Ростеха») и учрежденное двумя последними ООО «Терминал Иркутск».

Однако в проект вмешалась ФАС, которая в июле 2019 года решила, что структуры Романа Троценко и власти Иркутской области нарушили закон о защите конкуренции. После первых предостережений ФАС иркутские власти прекратили все работы на строительной площадке аэропорта, ограничившись лишь проектированием. Напомним также, что многочисленные нарушения нашла и КСП Иркутской области. Затем губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что правительство Иркутской области намерено самостоятельно строить новый терминал в международном аэропорту Иркутска. Между тем, в проекте бюджета Иркутской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов вновь не заложены средства на проектирование нового аэропорта в областном центре и реконструкцию старого.