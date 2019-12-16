СМИ: «Новапорт» по-прежнему заинтересован в приобретении аэропорта Иркутска

Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Новапорт» (владеет 16 региональными аэропортами) сохраняет интерес к приобретению новых аэропортов Сибири. В частности, холдинг рассматривает возможность приобретения аэропорта Иркутска и аэропорта Омск-Федоровка, сообщил в понедельник ТАСС заместитель генерального директора холдинга «Новапорт» Евгений Янкилевич.

– Безусловно, сохраняем [интерес]. Аэропорты интересные, большой потенциал развития. Мы готовы участвовать во всех процедурах, которые будут по приобретению этих аэропортов. Скорее всего, [это будет] конкурс. Готовы участвовать, – сказал он.

По словам Евгения Янкилевича, сроки проведения конкурсов пока неизвестны.

– Мы надеемся, что в 2020 году конкурсы могут быть объявлены, – сказал собеседник агентства.

Он считает, что в сибирских регионах небольшие аэропорты, расположенные в малых городах, должны принадлежать муниципальным властям, но управляться оператором центрального аэропорта региона.

– Это логичнее и правильнее, у оператора есть все компетенции, есть опыт. А когда глава района знает, что у него есть аэропорт, то и отношение другое, – отметил Евгений Янкилевич.

Ранее власти Иркутской области заявляли о возможности реализации подобной инициативы, предполагалось объединить в рамках одного юридического лица центральный аэропорт в Иркутске и ряд предприятий в регионе, которые не имеют средств на развитие.

Напомним, аэропорт Иркутска был передан из федеральной собственности в областную в 2015 году. Задачей было привлечь частные инвестиции для реконструкции действующего терминала, а в будущем – строительства нового аэропорта за пределами города. Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тысяч м. В 2018 году аэропорт обслужил 2,213 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в 2017 году.

Изначально к проекту реконструкции были привлечены структуры Романа Троценко, в том числе ООО «Инфраструктурная корпорация «Аеон», ООО «Новапорт», ООО «Новапорт холдинг», а также АО «Рампорт аэро» (75% у нидерландской United Airports Management, 25% – у структуры «Ростеха») и учрежденное двумя последними ООО «Терминал Иркутск».

Однако в проект вмешалась ФАС, которая в июле 2019 года решила, что структуры Романа Троценко и власти Иркутской области нарушили закон о защите конкуренции. После первых предостережений ФАС иркутские власти прекратили все работы на строительной площадке аэропорта, ограничившись лишь проектированием. Напомним также, что многочисленные нарушения нашла и КСП Иркутской области. Затем губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что правительство Иркутской области намерено самостоятельно строить новый терминал в международном аэропорту Иркутска. Между тем, в проекте бюджета Иркутской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов вновь не заложены средства на проектирование нового аэропорта в областном центре и реконструкцию старого.