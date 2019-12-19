СМИ: «Победа» намерена летать из Иркутска в Таиланд

Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «Победа» запросила допуски Росавиации к регулярным рейсам из Иркутска в Таиланд. Об этом со ссылкой на материалы к очередному заседанию межведомственной комиссии при Минтрансе РФ сообщает «Интерфакс».

Также лоукостер намерен летать в Бангкок и Пхукет из Красноярска и Новосибирска. В каждом случае – с частотой до четырёх раз в неделю. На часть из допусков или частот также претендуют авиакомпании S7, Nordwind, NordStar, «Уральские авиалинии».

До этого «Победа» не выполняла рейсов в Таиланд.

Напомним, в октябре 2019 года лоукостер возобновил ежедневные рейсы из Иркутска в Москву. Лоукостер зашёл в Иркутск в апреле 2018 года. Однако эксперты, опрошенные Телеинформом, тогда скептически отнеслись к новому игроку на рынке иркутских авиаперевозок.

Кстати, сейчас отправиться на отдых к морю можно чартерными рейсами авиакомпаний «Икар», «Северный ветер», Royal Flight, AZUR аir. Они будут осуществлять полёты по шести направлениям: помимо Дубая (ОАЭ), это Бангкок, Пхукет, Утапао в Таиланде, острова Фукуок и Камрань во Вьетнаме.