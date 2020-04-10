СМИ: рейсы S7 из Бангкока в Иркутск и Новосибирск отложены до 14 апреля

Москва, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Рейсы авиакомпании S7 из Бангкока в Иркутск и Новосибирск, ранее запланированные на 10 апреля, отменены. Предварительно вылеты по этим маршрутам состоятся 14 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиакомпании.

– Они [оба рейса] предварительно могут вылететь 14 апреля. Мы подали заявку на включение этих рейсов в график вылетов в оперативный штаб и ожидаем подтверждения, – сказал официальный представитель S7.

Ранее Минтранс и Росавиации сообщали, что в проект графика вывоза включены два рейса S7 из Бангкока в Новосибирск и Иркутск.