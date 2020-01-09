СМИ: в России с начала 2020 года выросли цены на новые авто

Интернет, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2020 года подскочили цены на новые автомобили. По словам экспертов рынка, уровень ценника возрос от двух до шести процентов. Цены на авто подскочили из-за сбора утиля. Об этом сообщают argumenti.ru .

По словам источника газеты «Коммерсант», с начала этого года новые машины от концерна Subaru стали дороже на 6 процентов.

– Покупка Mercedes слала выше на 3,5%, BMW подорожали на 4%, – отмечают дилеры.

Стоит отметить, что повышение цен коснулось не только зарубежных авто – цены возросли и на «Ладу». В этом сегменте цена повысилась примерно на три процента.

Как отмечает корреспондент газеты «Аргументы Недели», цены на технику выросли и на Дальнем Востоке России, особенно в Приморском крае, который славится четырех и двухколёсным транспортом из Японии. С начала лета прошлого года ценник на японские подержанные автомобили вырос почти на 10 процентов.

Ранее сообщалось о том, что в начале пошлого года цены на авто тоже выросли примерно в том же процентном соотношении.