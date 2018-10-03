Снегоуборочные машины работают на областных дорогах восьми районов Приангарья

Иркутская область, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На автодорогах Иркутск – Листвянка, Иркутск – Большое Голоустное, Иркутск – Оса – Усть-Уда убирают трассы от снега семь комбинированных дорожных машин.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, работы начаты утром 4 октября и ведутся в Баяндаевском, Ольхонском, Иркутском районах. Сейчас обеспечен проезд по всех дорогам, за содержание которых несет ответственность АО «Дорожная служба Иркутской области». Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Евгений Липатов.

По его словам, есть 100-процентная готовность техники дорожных предприятий к работе в зимних условиях. Средств, выделенных из областного бюджета на содержание автодорог региона, достаточно, сформированы запасы противогололедных и горюче-смазочных материалов. Заготовлено 24 тысячи кубометров песка, щебня мелких фракций и 386 тонн реагентов.

Сейчас снег идет в Баяндаевском, Ольхонском, Иркутском, Нижнеудинском, Чунском, Тайшетском, Эхирит-Булагатском, Боханском районах, где АО «Дорожная служба Иркутской области» работает в усиленном режиме.

Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов накануне проверил готовность дорожных служб региона к работе в осенне-зимний период, обсудил с руководителями регионального министерства строительства, дорожного хозяйства, Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области и Дорожной службы Приангарья планы мероприятий, сформированные дорожниками на случай возникновения нештатных ситуаций.