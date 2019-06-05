Со дна Ангары в Иркутске по решению суда поднимут затонувшее судно

Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрацию Байкало-Ангарского бассейна через суд понудили поднять со дна реки Ангара в Иркутске затонувшее бесхозное судно. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как отмечают в ведомстве, Ангара является водным объектом высшей категории рыбохозяйственного значения, кроме того, в акватории реки расположены водозаборы, обеспечивающие питьевой водой население Иркутска и других городов Иркутской области.

– Судно, длительное время находящееся в воде, является источником поступления в реку продуктов коррозии металлов, выделения ртути, свинца и других веществ, оказывающих негативное воздействие на состояние водных экосистем, – поясняют в прокуратуре.

Решение о необходимости поднять и утилизировать судно было принято ещё в феврале 2019 года в Кировском районном суде Иркутска, но администрация Байкало-Ангарского бассейна оспорила его. Судебная коллегия по административным делам Иркутского областного суда в конце мая оставила решение без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.

Напомним, в 2018 году Кировский районный суд Иркутска понудил администрацию Байкало-Ангарского бассейна поднять и утилизировать бесхозное нефтеналивное судно в акватории Иркутского водохранилища. В 2017 году этим же судом также было удовлетворено исковое заявление Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры, требовавшей обязать ту же администрацию Байкало-Ангарского бассейна в течение года поднять и утилизировать четыре бесхозных судна, затонувшие в прибрежной зоне Байкала.