Со следующего года Дорожный фонд Иркутской области будет пополняться за счет штрафов с нарушителей ПДД

Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Дорожный фонд Иркутской области со следующего года будет пополняться за счет новой статьи доходов – штрафов, собранных с нарушителей дорожного движения. На сессии Заксобрания 8 октября утверждены соответствующие корректировки в региональное законодательство.

Как сообщила на сессии министр строительства, дорожного хозяйства области Светлана Свиркина, федеральным законом от 4.06.2018 года №141-ФЗ «О внесении изменений в статью 179.4 Бюджетного Кодекса РФ в части формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда» утверждено, что со следующего года доходы бюджетов субъектов РФ в виде штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения направляются в дорожные фонды субъектов РФ. В связи с этим правительство Иркутской области вносит изменения в областной закон от 3 ноября 2011 года №93-ОЗ «О Дорожном фонде Иркутской области» – для приведения его в соответствие с федеральным законодательством.

Депутат ЗС Наталья Дикусарова сообщила, что законопроект рассмотрен и одобрен членами профильного (бюджетного) комитета. Правда, депутаты хотели часть получаемых в областной дорожный фонд средств перераспределить на муниципальный уровень, но, к сожалению, закон не позволяет этого сделать.