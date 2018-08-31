Собранный в Иркутске МС-21-300 впервые выполнил посадку в темное время суток

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Собранный на Иркутском авиазаводе самолет МС-21-300 впервые выполнил посадку в темное время суток.

Как сообщает пресс-служба корпорации «Иркут», посадка выполнена в рамках летных испытаний на аэродроме летно-исследовательского института имени Громова.

В ходе полета проверено функционирование оборудования навигации и посадки, а также внешнего светотехнического оборудования. Для инструментального тестирования систем самолет выполнил несколько проходов над взлетно-посадочной полосой с двух направлений на различных высотах. Полетное задание выполнено полностью, все системы работали нормально.

Сейчас в летных испытаниях принимают участие два опытных самолета МС-21-300. Еще одна машина проходит статические испытания в ЦАГИ.

На Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) строятся три опытных самолета МС-21-300, два из которых присоединятся к программе летных испытаний, а еще один поступит на ресурсные испытания в ЦАГИ.