Сотрудники Упрдор «Прибайкалье» нашли недочеты на отремонтированной дороге до Усть-Куды

Иркутский район, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Упрдор «Прибайкалье» показали участникам нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из Иркутской области, как нужно контролировать и проверять качество ремонта региональных дорог. На примере недавно отремонтированной трассы «Хомутово – Урик – Усть-Куда» специалисты провели подробный мастер-класс и указали нюансы, на которые необходимо обращать внимание в первую очередь. С приветственным словом выступил заместитель начальника ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Сергей Сунгатулин. - Так как сегодня еще начало сезона, то время задавать вопросы, чтобы исключить ошибки при приемке объектов в эксплуатацию. Задача дорожников – качественно, в установленные контрактом сроки и в полном объеме выполнить региональную программу нацпроекта «Дорожная сеть», - подчеркнул Сергей Сунгатулин. Уже с самого начала инспекции внимание специалистов привлекло неправильное расположение дорожных знаков. По госту между двумя знаками на одной стойке должно быть не меньше пяти сантиметров, здесь же они были прикреплены вплотную друг к другу. Кроме того, знаки стояли там, где работы прямо сейчас не идут, что тоже является нарушением. По нормам знаки должны быть зачехлены. Итого только на первой точке маршрута сотрудники Упрдор «Прибайкалье» нашли пять нарушений. Затем комиссия обследовала участок дороги в деревне Усть-Куда Иркутского района, где более подробно поговорили о комплексном благоустройстве дорожного полотна. Начальник отдела контроля качества работ Галина Чиркова рассказала о входном контроле материалов, которые применяют при укладке покрытия. - Все материалы в обязательном порядке должны быть направлены в лабораторию подрядчика. Только после этого его можно использовать. Состав асфальтобетонной смеси должен быть подобран свой для каждой территории и согласован с заказчиком. По приготовлению смеси, а также по ее использованию должен быть разработан технический регламент. Он также согласуется с заказчиком. Как только все эти условия будут соблюдены, дорожники смогут приступать к укладке покрытия, - отметила Галина Чиркова. Когда асфальт уложен, необходимо замерить его ровность, уклоны, ширину и убедиться, нет ли изменений в составе или свойствах нового покрытия. После от теории перешли к практике. Специалисты Упрдор «Прибайкалье» замерили все технические характеристики асфальта, проверили бордюры, тротуары и съезды с них, которые обустраиваются для маломобильных групп населения. И если с ровностью покрытия и уклонами все прошло гладко, то вот бордюры, как выяснилось, сделаны с отклонением от нормативов. Максимальная высота бордюров – 15 сантиметров. Однако на некоторых участках они едва дотягивают до 10. - На данном участке также видно, что нарушена технология приготовления асфальтобетонной смеси. Либо были применены влажные материалы, либо тщательно не промесили, либо нарушили температурный режим. Это видно по неоднородному покрытию дороги, мы можем увидеть пятна. Это тоже является дефектом, который подлежит фрезерованию и укладке нового покрытия, - добавила Галина Чиркова. Затем специалисты взяли вырубку асфальта. По нормативам ее толщина должна быть не менее пяти сантиметров. Фактическая толщина оказалась всего четыре сантиметра. А это значит, что подрядчику предстоит работа над ошибками. - На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» выделяются деньги из федерального, регионального и городского бюджетов. Сумма немаленькая, более 8 миллиардов рублей. Важно, чтобы они были потрачены не зря. На этом обучающем семинаре мы показываем и заказчикам, и подрядчикам, как будет осуществляться входной и операционный контроль, приемка работ, чтобы все было сделано качественно, - подытожил проверку Сергей Сунгатулин. ПОДЕЛИТЬСЯ: Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

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