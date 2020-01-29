Спасатели Приангарья за сутки 29 января перекрыли 21 место выезда на лед

Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается третий этап акции «Безопасный лед». За прошедшие сутки 29 января межведомственными патрульными группами обследовано 167 мест возможного выхода людей и выезда автотранспорта на лед. При помощи инженерной техники перекрыто 21 такое место и установлено 86 запрещающих и информационных аншлагов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в ходе патрулирования составлено четыре административных протокола на водителей, выехавших на лед вне ледовых переправ. В потенциально опасных местах выставлено три спасательных поста – в районе набережной и поселке имени Горького в Иркутске, а также на реке Китой в районе моста в Ангарске.

Накануне в регионе были обследованы и открыты 3 ледовые переправы в Катангском районе. Всего в настоящее время функционируют 46 ледовых переправ (Аларский-1, Балаганский-1, Бодайбинский-2, Жигаловский-1, Нижнеилимский-1, Нижнеудинский-3, Киренский-10, Шелеховский-3, Братский-3, Качугский-1, Тайшетский-5, Тулунский-1, Усть-Кутский-3, Казачинско-Ленский-2, Мамско-Чуйский-2, Катангский-4, Черемховский-1, Чунский-1, Усть-Удинский-1).