Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента

Интернет, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - С возрастом вкусы людей во многом меняются, и это относится также к выбору автомобиля. Если в молодости люди обращают внимание на мощь, то с приходом зрелости предпочитают авто повышенного комфорта, пишут argumenti.ru .

Согласно статистике, молодые водители в возрасте до 34 лет предпочитают такие бренды, как KIA, BMW или Skoda. Однако мужчины, чей возраст преодолел отметку в 45 лет, как правило, покупают Hyundai, отмечают эксперты.

Девушки до 35 выбирают те же модели, что и их сверстники мужского пола, автоледи постарше берут Toyota. При выборе авто дамы ориентируются на стиль, безопасность и комфорт, предпочитая хетчбэки, либо кроссоверы с АКПП.

При выборе цвета кузова у мужчин, как и всегда, в лидерах находится черный, далее за ним идут серебряный, белый, серый и синий. Женщины же, как правило, отдают предпочтение красному, розовому, а также оранжевому цветам.

Также аналитики выяснили, что клиенты среднего возраста обычно выбирают вместительные автомобили с низкой стоимостью обслуживания. Представителей же старшей возрастной группы зачастую интересует страна-производитель.