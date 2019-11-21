Средства на проектирование нового аэропорта в трехлетний проект бюджета Иркутской области вновь не заложены

Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В проекте бюджета Иркутской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов вновь не заложены средства на проектирование нового аэропорта в областном центре и реконструкцию старого.

Этот вопрос 20 ноября на сессии Законодательного собрания региона поднял председатель комитета по собственности и экономической политике областного парламента Николай Труфанов. Он отметил, что существует угроза, если региона так и не выполнит своих обязательств по аэропорту, акции предприятия будут отозваны обратно в федеральную собственность. При этом бюджет потеряет средства, потраченные на подготовку к конкурсу.

Заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов уверил депутатов, что если появится какая-то определенность в течении 2020 года в ситуации с аэропортом, то деньги будут:

– Когда у нас будет ПСД – только в этом случае мы можем заложить в бюджет какие-либо средства, чтобы понимать, сколько именно мы должны закладывать. В течение 20 года, я думаю, какие-то суммы будут заложены.