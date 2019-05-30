Станцию Андрияновская в Слюдяском районе намерены реконструировать

Слюдянский район, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект реконструкции станции Андриановская ВСЖД в Слюдянском районе получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Во время реконструкции планируется переустроить и удлинить пути станции с укладкой современного бесстыкового пути. Одновременно предполагается реконструировать технологические здания и сооружения, а также железнодорожные устройства электрификации, сигнализации и связи.

Через железнодорожные пути запланировано устроить пешеходный переход, а для шумоизоляции прилегающих зданий по улице Железнодорожная вдоль магистрали будет установлен звукопоглощающий экран протяженностью 390 метров.

Кроме того, обновят пассажирские платформы, которые планируется удлинить и оснастить навесами, лестничными сходами, ограждениями и новой системой электрического освещения. Также станцию Андриановская адаптируют для маломобильных пассажиров. Для этого на поверхности платформ вдоль пути установят специальные плиты с тактильными полосами для граждан с нарушениями зрения.

Платформу первого пути оборудуют специальным подъемником для пассажиров в инвалидных колясках, а на островной платформе построят плавный сход с противоскользящим покрытием.

Начало работ запланировано на третий квартал 2019 года. Завершение работ планируется через 2,5 года.