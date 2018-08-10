Стоимость бензина в Иркутске стабильна уже месяц

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Средняя стоимость бензина в Иркутске к 5 августа осталась на уровне 42,33 рублей. Цена на автомобильное топливо в областном центре не менялась уже месяц, сообщается в данных Росстата.

Литр бензина марки АИ-92 стоил в среднем 41 рубль, АИ-95 – 42,7 рубля, АИ-98 – 45,63, дизель – 44,77 рубля. Среди региональных центров Сибири Иркутск по стоимости бензина занимает по-прежнему четвёртое место. Стоит отметить, что по СФО средняя цена топлива также уже месяц неделю остаётся прежней – 41,8 рубль.

Самым дорогим на начало августа бензин был в Чите и Кызыле, где он стоит 43,86 и 43,56 рубля в среднем за литр соответственно. На третьем месте оказался Горно-Алтайск – 42,48 рубля. Дешевле всего можно было заправиться в Барнауле – 40,99 рублей за литр, Омске – 41,29 рубль и Абакане – 41,41 рубль.

За прошедшую неделю на бензин цены снизились в 27 региональных центрах России. Более всего это было заметно в Кирове, Элисте, Орле, Волгограде и Брянске – на 1,2-1%. В Кургане, Чите, Хабаровске и Владимире отмечалось увеличение цен на бензин на 0,1%.