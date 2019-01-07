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Транспорт
07.01.2019

Стоимость проезда из Ангарска в Иркутск вырастет до 100 рублей

Ангарск, 7.01.19 (ИА «Телеинформ»), - С 14 января до 100 рублей вырастет стоимость проезда в междугородних автобусах "Ангарск-Иркутск". Изменения коснутся самых популярных маршрутов № 371, 372, 375, сообщается на сайте перевозчика ТК "Лидер".

Ранее, с 1 декабря, с 90 до 100 рублей подорожал проезд в автобусах маршрутов №376 и 377, которые обслуживаются той же транспортной компанией. Известно, что повышение цен было одобрено службой по тарифам Иркутской области еще в июне.

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