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29.08.2018

Страсти по иркутскому аэропорту продолжаются: на Сергея Левченко подали в суд

Москва, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Геоника ЛЛП» подала в Арбитражный суд Московской области иск против губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Предметом тяжбы стал иркутский аэропорт, сообщается в документах суда.

Помимо Сергея Левченко ответчиками по делу выступают АО «Новапорт Иркутск», аппарат губернатора и правительства Иркутской области, ООО «Рампорт Безопасность» и АО «Иркутскаэроинвест». Истец требует признать действия ответчиков незаконными, сумма исковых требований – 650 млн рублей. Заявление поступило в суд 28 августа.

Судя по набору ответчиков истец намерен оспорить действия, касающиеся выбора инвестора для развития аэроузла. Напомним, по этому вопросу уже неоднократно высказывалась и ФАС. В июле 2018 года ведомство в очередной раз вынесла Сергею Левченко предостережение о возможном выборе инвесторов строительства нового терминала аэропорта Иркутска без конкурсных процедур.

Тем не менее, 19 августа был заложен первый камень нового современного терминала аэропорта. Приблизительная стоимость нового терминала вместе с рулежными дорожками около 7 млрд рублей. Их вложит инвестор – «Рампорт», который является дочерней компанией «Ростеха». Что касается «Новапорта», с которым уже была создана управляющая компания, то Сергей Левченко заявлял, что предприятие будет принимать участие в проекте в сфере эксплуатации.

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