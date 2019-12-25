Строительство обхода Култукского перевала может обойтись РЖД в 130 млрд рублей

Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Строительство железной дороги в обход Култукского перевала обойдется РЖД свыше 130 млрд рублей.

Об этом 25 декабря журналистам рассказал начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов. По его словам, в этом году проведены предварительные расчеты в этом направлении, выполнены предпроектные работы. Он отметил, что исполнителем заказа выступал «Иркутскжелдорпроект».

– Мы просчитали несколько вариантов обхода горноперевального участка и направили свою заявку в компанию «РЖД», где все пока находится в стадии оценки, чтобы этот проект был как-то встроен в проект развития восточного полигона, – отметил начальник ВСЖД. – Пока окончательного решения по реализации этого проекта нет.

Среди рассматривавшихся вариантов он назвал маршрут в существующем створе от Большого Луга до Слюдянки-2 – единственный плюс такой схемы, что она будет короче. Второй вариант – от Гончарово по руслу Иркута с выходом на Тункинскую долину и Слюдянку-2. Третий вариант наиболее эффективный и дорогостоящий, так как на 18 километров длиннее – отход от Мегета с выходом в пойму реки Иркут, затем – также в Тункинскую долину и к Слюдянке-2.