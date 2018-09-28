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28.09.2018

Суд обязал власти отремонтировать центральную дорогу Кутулика

Аларский район, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Разбитую дорогу на центральной улице посёлка Кутулик Аларского района обязали отремонтировать через суд. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее инспекторы надзорного ведомства вместе с дорожными полицейскими установили, что на дороге имеются значительные выбоины, просадки, иные повреждения. Это значительно затрудняет нормальное движение автомобильного транспорта с разрешенной скоростью.

По выявленным нарушениям в Аларский районный суд направлено административное исковое заявление с требованием обязать администрацию Кутулика привести дорожное полотно в соответствие с государственными стандартами. Кроме того, материалы проверки направлены в ОГИБДД о рассмотрении вопроса о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности, рассказали в прокуратуре Иркутской области.

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