Суда на Байкале предлагают перевести на газомоторное топливо

Иркутская область, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), -На Байкале маломерные суда предлагают перевести на газомоторное топливо.

Этот вопрос обсуждался в рамках тематической секции «Возможности ГЧП в экономическом развитии Байкальского региона» в рамках второго Байкальского международного экологического водного форума. Напомним, форум проходил в Иркутске с 19 по 21 сентября.

Как сообщил представитель судостроительного завода «Охтинская верфь», к ним за помощью обратилось правительство Иркутской области.

– Создана рабочая группа, в которую вошли представители «Ростеха», белорусской компании «Русбелгаз», судостроительного завода «Охтинская верфь», научного института из Санкт-Петербурга, – чуть ранее на том же форуме заявил заместитель председателя правительства Иркутской области Евгений Балашов.

Газомоторное топливо считается гораздо более экологичным и безопасным, чем нефтепродукты, которые используются сейчас маломерными судами на Байкале. Как отметил представитель «Охтинской верфи», сейчас на озере курсирует около двух тысяч судов типа «Ярославец» на таком опасном для окружающей среды топливе. Газомоторное топливо стоит в два раза меньше, не может случайно попасть в Байкал и загрязнить его, не взрывается в случае утечки и гораздо безопаснее для природы, уверяет специалист.

Сейчас рассматриваются перспективы создания на территории Иркутской области предприятия по реконструкции старых судов для перехода на этот вид топлива, а также строительства новых. В последнем случае речь идет о пассажирских катамаранах вместительностью 50 человек и скоростью до 28 узлов.

– Строительство такого завода потребует больших инвестиций, также нужны вложения в создание прибрежной инфраструктуры для реконструкции и ремонта судов, решение проблемы экологических нормативов, развитие инфраструктуры водных пассажирских перевозок в регионе в целом, – отметил представитель «Охтинской верфи».