Светлана Свиркина: проект по капремонту и реконструкции дороги на Ольхоне будет готов к июлю 2019 года

Ольхонский район, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области подводят итоги работы по поручениям президента РФ по итогам обращений на «прямую линию» с главой государства годичной давности.

Напомним, в частности была озвучена жалоба жителей Ольхона на качество дороги на острове. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина доложила главе Приангарья Сергею Левченко, что сейчас ведутся проектные работы по капитальному ремонту и реконструкции дороги на Ольхоне с разбивкой на участки.

Общая протяженность автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир на острове от паромной переправы до поселка Хужир составляет 35,2 км, из них участок автомобильной дороги 124-153 км протяженностью 29,6 км подлежит реконструкции, а участок автомобильной дороги 153-159 км протяженностью 5,6 км будет приведен в нормативное состояние путем капремонта. Также будет реконструирована автомобильная дорога от поселка Хужир до Харанцов протяженностью 5,14 км. В соответствии с контрактами завершение проектных работ, включая государственную экспертизу и государственную экологическую экспертизу, планируется в июле 2019 года. Министерством строительства, дорожного хозяйства региона принимаются меры по досрочному исполнению контрактов. В существующих ценах ориентировочная общая стоимость работ по реконструкции дороги составит около 2,5 млрд рублей.

Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области также определены границы отвода земельных участков под реконструкцию автомобильных дорог Баяндай – Еланцы – Хужир и Хужир – Харанцы на Ольхоне и представлены в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция государственного природного заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка» для последующего учета при внесении изменений в постановление правительства РФ. С ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» проведено совещание, на котором определен график проведения проектно-изыскательских работ на 2018 год.