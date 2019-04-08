Три поезда на ВСЖД изменят свое расписание 9 и 10 апреля

Иркутская область, Бурятия, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - С 9 по 10 апреля расписание движения пассажирских поездов №361 Наушки – Иркутск, №69 Чита – Москва и №149 Улан-Удэ – Иркутск изменится на участке между станциями Татаурово и Мостовой ВСЖД.

Как сообщает пресс-служба компании, разница с действующим расписанием составит от трех до 38 минут.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».