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09.09.2018

Цены на бензин в Иркутске по-прежнему стабильны

Иркутск, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Средняя стоимость литра бензина в Иркутске с 27 августа по 2 сентября остаётся на уровне 42,33 рубля. Цена не меняется с июля 2018 года. Об этом сообщает Росстат.

Бензин марки АИ-92 стоил 41 рубль за литр, АИ-95 – 42,7 рубля, АИ-98 – 45,63, дизель – 44,77 рубля. Среди региональных центров СФО Иркутск по стоимости бензина все так же занимает по-прежнему четвертое место. По Сибири цена топлива подорожала на 2 копейки, составив 41,81 рубля, тогда как в среднем по России за литр бензина берут 43,21 рубля.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин отмечалось в 10 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него выросли в Чите – на 0,8%, Симферополе – на 0,3%, Петрозаводске – на 0,2%. В пяти региональных центрах топливо подешевело. Более всего он подешевел в Белгороде – на 1,3%, Курске – на 0,9% и Липецке – на 0,4%.

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