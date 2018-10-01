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Транспорт
02.10.2018

Цены на проезд в Ангарске с конца сентября устанавливают сами перевозчики

Ангарск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - С 26 сентября 2018 года перевозчики Ангарска сами назначают цену за проезд в общественном транспорте. В городе, где нет муниципальных автобусов, не осталось маршрутов, тарифы на которые регулировали бы власти. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такая ситуация стала возможной, говорят в Сером доме, поскольку администрация города провела открытый конкурс на право осуществлять пассажирские перевозки. Муниципалитет сделал это, не проинформировав об этом областное правительство.

– Такой ситуации ни в одном городе Иркутской области нет и быть не должно. Сейчас, когда после проведения конкурса, влияния на тариф ни муниципальные, ни областные не оказывают, фактически у жителей не остаётся права выбора. Выигравшее предприятие может самостоятельно устанавливать какой угодно тариф. Ситуация недопустимая, поэтому власти муниципалитета должны в кратчайшие сроки урегулировать вопрос, – заявил председатель правительства региона Руслан Болотов.

Также министерство социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области намерено обратиться в прокуратуру для оценки правомерности проведения конкурса на право осуществлять пассажирские перевозки в Ангарске и его итогов.

Между тем, напомним, в Шелехове прокуратура оспаривает повышение тарифа с 10 до 24 рублей на проезд в общественном транспорте. В надзорном ведомстве отмечают, что перевозчики, которые и инициировали повышение стоимости проезда, предоставили неполный пакет документов. В частности, не было расчётов экономического обоснования заявленных расходов.

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