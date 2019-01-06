Центробанк рассказывает о будущих изменениях в ОСАГО для россиян

Москва, 6.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Центробанке РФ 6 января сообщили о грядущих изменениях в ОСАГО. Согласно последней информации, в будущем появятся новые условия, которые будут влиять на тарифы страхования.

Глава управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков отметил, что к 2020-2021 году в полисе ОСАГО планируют отменить территориальный коэффициент и коэффициент мощности.

В интервью «Российской газете» он отметил, что место жительство также, вероятно, будет оказывать влияние на тариф, однако это будет менее формально, чем в настоящий момент, сообщают « Аргументы недели ».

Подчеркивается также, что машина, обладающая мощностью 120 лошадиных сил и больше, не будет считаться гоночной.