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Транспорт
01.06.2019

У авиакомпании «Ангара» появятся новые субсидируемые маршруты

Иркутская область, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «Ангара» будет выполнять рейсы Томск-Тюмень, Иркутск-Чара по федеральной программе субсидирования авиаперелетов в рамках Постановления Правительства №1242.

Первый рейс Томск-Тюмень запланирован на 3 июня, сообщает пресс-служба компании. Стоимость авиабилетов – 5 700 рублей. Рейс будет выполняться на самолете Ан-148-100Е по понедельникам и четвергам.

Для пассажиров из Иркутска, желающих улететь в Тюмень, предусмотрен удобный трансфер. Стоимость перелета Иркутск-Тюмень (с посадкой в Томске) – от 9 495 рублей. Билеты уже в продаже на сайте www.angara.aero и во всех авиакассах.

Авиабилеты на рейс Иркутск-Чара будут стоить 7110 рублей. Полеты будут выполняться с июля. Информация о расписании рейсов и старте продаж билетов будет опубликована на официальном сайте авиакомпании «Ангара».

Билеты по указанной стоимости доступны всем пассажирам независимо от возраста.

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