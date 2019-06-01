У авиакомпании «Ангара» появятся новые субсидируемые маршруты

Иркутская область, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «Ангара» будет выполнять рейсы Томск-Тюмень, Иркутск-Чара по федеральной программе субсидирования авиаперелетов в рамках Постановления Правительства №1242.

Первый рейс Томск-Тюмень запланирован на 3 июня, сообщает пресс-служба компании. Стоимость авиабилетов – 5 700 рублей. Рейс будет выполняться на самолете Ан-148-100Е по понедельникам и четвергам.

Для пассажиров из Иркутска, желающих улететь в Тюмень, предусмотрен удобный трансфер. Стоимость перелета Иркутск-Тюмень (с посадкой в Томске) – от 9 495 рублей. Билеты уже в продаже на сайте www.angara.aero и во всех авиакассах.

Авиабилеты на рейс Иркутск-Чара будут стоить 7110 рублей. Полеты будут выполняться с июля. Информация о расписании рейсов и старте продаж билетов будет опубликована на официальном сайте авиакомпании «Ангара».

Билеты по указанной стоимости доступны всем пассажирам независимо от возраста.