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05.10.2018

У депутатов ЗС вызывает обеспокоенность ситуация с Усть-Илимским аэропортом

Усть-Илимск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - У депутатов Законодательного собрания Иркутской области вызывает обеспокоенность ситуация с Усть-Илимским аэропортом.

Связанные с этим вопросы озвучил депутат от этой территории Виталий Перетолчин на заседании комитета по бюджету областного парламента 5 октября.

– Посадочную площадку аэропорта передали в областную собственность, средства на ее содержание обещали учесть при ближайших корректировках бюджета, – напомнил парламентарий. – Однако в обсуждаемых сейчас поправках к бюджету такой статьи нет.

Он отметил, что сейчас предприятие вынуждено влезать в кредиты, чтобы платить сотрудникам зарплату, копятся долги.

Министр транспорта региона Артур Сулейменов заявил, тарифы для пользующейся аэропортом авиакомпании «СиЛА» рассчитаны в объеме 563 тысяч рублей.

– Но вот когда они эти деньги заплатят – это другой вопрос, – отметил министр.

Чуть позже в ходе заседания комитета глава ведомства сообщил, что его сотрудники связались с Усть-Илимском:

– Сотрудникам аэропорта полностью выплачена зарплата и аванс.

Однако депутат не удовлетворился таким комментарием, председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова предложила им после заседания проработать спорные вопросы, чтобы определиться окончательно с ситуацией до сессии ЗС, назначенной на 8 октября, где будут приняты изменения в бюджет.

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