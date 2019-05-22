У электрички Черемхово – Иркутск-Пассажирский появилась дополнительная остановка

Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 22 мая 2019 года у пригородного поезда № 6108 сообщением Черемхово – Иркутск-Пассажирский появилась дополнительная остановка – Заводская.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, остановка электропоезда на остановочном пункте Заводская назначается на 18.08 местного времени. В связи с этим отправление электропоезда на всех последующих станциях сдвигается на одну минуту. Прибытие на вокзал Иркутск-Пассажирский по измененному расписанию в 18.27.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».