|Транспорт
|19.08.2019
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У пассажирского поезда № 87/88 Усть-Илимск – Иркутск с 20 августа изменится расписание
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Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - У пассажирского поезда № 87/88 Усть-Илимск – Иркутск с 20 августа изменится расписание. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
С 20 по 25 августа поезд № 87/88 на участке Вихоревка – Сосновые Родники отклонится от действующего расписания. Разница составит до трех минут.
Пресс-служба ВСЖД просит пассажиров быть внимательней и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Узнать график можно на вокзалах и станциях, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.