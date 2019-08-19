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Транспорт
19.08.2019

У пассажирского поезда № 87/88 Усть-Илимск – Иркутск с 20 августа изменится расписание

Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - У пассажирского поезда № 87/88 Усть-Илимск – Иркутск с 20 августа изменится расписание. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

С 20 по 25 августа поезд № 87/88 на участке Вихоревка – Сосновые Родники отклонится от действующего расписания. Разница составит до трех минут.

Пресс-служба ВСЖД просит пассажиров быть внимательней и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Узнать график можно на вокзалах и станциях, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.

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