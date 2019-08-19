У пассажирского поезда № 87/88 Усть-Илимск – Иркутск с 20 августа изменится расписание

Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в начале этого года стартовал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По оценке Минтранса России, которая проводилась перед запуском нацпроекта, только в иркутской агломерации (Иркутск, Ангарск, Шелехов) состояние более 40% автодорог было признано неудовлетворительным. Депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен и председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол проверили ход работ на объектах дорожной сети в Ангарске и Иркутске, которые ведутся в рамках реализации национального проекта.