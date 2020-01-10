У поезда Иркутск – Усть-Илимск появилась новая остановка на станции Байроновка

Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С вводом нового графика движения поездов у поезда № 87 Иркутск – Усть-Илимск появилась дополнительная остановка на станции Байроновка. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Поезд будет останавливаться на Байроновке в 06:26, время стоянки – одна минута. Поезд обратного направления будет останавливаться на станции в 01:04 также на одну минуту.

Компания отмечает, что при отсутствии билетной кассы, терминала самообслуживания на станции посадки (остановочном пункте) пассажир может сесть в поезд без билета и купить его у начальника состава.