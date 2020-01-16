Участок автодороги "Иркутск - Оса - Усть-Уда" отремонтируют за 1,3 миллиарда рублей

Осинский район, 16.1.20 (ИА «Телеинформ»), - На сайте госзакупок опубликованы результаты электронного аукциона по выбору подрядчика для реконструкции автомобильной дороги "Иркутск - Оса - Усть-Уда" на участке с 160 по 215 км в Осинском районе (1 этап).

Изначальная стоимость контракта составила 1 млрд 422 млн 113 тысяч 370 рублей. На торги было подано две заявки. В итоге победителем аукциона стало ООО "Ремонтно-строительное предприятие "Топка" (зарегистрировано в Иркутске), которое предложило отремонтировать участок дороги за 1 млрд 308 млн 344 тысяч 300 рублей.

Средства на выполнение работ будут выделены из бюджета Иркутской области. На первом этапе реконструкции подрядчик должен провести восстановление и укрепление трассы, переустроить коммуникации (освещение и водопропускные трубы), установить дорожные знаки и ограждение, нанести разметку. Работы должны быть завершены до 30 октября 2022 года.