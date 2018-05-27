УФНС Приангарья: владельцам большегрузов упростили получение вычета по транспортному налогу

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Владельцы большегрузного транспорта могут заявить вычет по транспортному налогу, внося плату по системе «Платон». Как сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области, с 2018 года к заявлению не нужно прикладывать подтверждающие эту плату документы.

Отмечено, что эти сведения налоговые органы получают от оператора, обеспечивающего функционирование системы взимания платы. Если владелец большегрузного транспортного средства уже подавал заявление о предоставлении льготы, повторно это делать не нужно.

Между тем, в Иркутской области количество владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную массу свыше 12 тонн и зарегистрированных в системе «Платон», ежегодно увеличивается. В 2015 году было зарегистрировано 160 физических лиц, в 2016 году – 753 физических и 463 юридических лица, в 2017 году – 1020 физических и 543 юридических лица. Все они имеют льготы по уплате транспортного налога.

В частности, если у физических лиц сумма платы по системе «Платон» превышает или равна сумме начисленного транспортного налога, то налогоплательщики освобождаются от его уплаты. Если же сумма платежа по системе «Платон» меньше суммы налога, то предоставляется налоговый вычет, то есть сумма налога уменьшается на суммы платы. Юридические лица, владеющие такими транспортными средствами, имеют право на налоговый вычет.