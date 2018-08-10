Упрдор «Прибайкалье»: в 2018 году к ремонту дорог в Иркутске меньше претензий, чем в предудущем

Иркутск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Качество дорожного ремонта в Иркутске контролирует специальная комиссия. Как отметил заместитель начальника отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений Упрдор «Прибайкалье» Евгений Сырица, в предыдущем году замечаний и вопросов было в разы больше, чем в этом.

Наиболее часто встречающиеся претензии к подрядчикам – неправильное расположение знаков на проезжей части, нанесение дорожной разметки, сообщает пресс-служба иркутской администрации.

– Замечания к подрядчикам не критичные, все они устраняются в рабочем порядке и в установленные сроки. Программа «Безопасные и качественные дороги» работает второй год. Хочу отметить, что в 2017 году претензий было в разы больше, чем сейчас. Недочеты подрядчики устраняют по гарантийным обязательствам за свой счет. Перед началом этого сезона было проведено много совещаний со всеми участниками процесса: администрацией Иркутска, подрядчиками, контролирующими органами. И теперь мы видим результаты этой работы, – подчеркнул Евгений Сырица.

Качество ремонта контролируют как на стадии работ, так и после их завершения. Комиссия проверяет соответствие проектно-сметной и нормативной документации, проводит комплексную оценку качества искусственных и водоотводных сооружений, оснований и покрытий дорожных одежд, укрепительных и других работ.

Напомним, в 2018 году по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Иркутске отремонтируют 33 участка городских улиц, что составляет более 32 километров. Все работы планируется закончить до конца сентября.