|Транспорт
|29.04.2018
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«Уральские авиалинии» снизили цены на иркутские рейсы до Москвы
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Иркутск, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - «Уральские авиалинии» снизили тарифы на перелёты по направлению Иркутск-Москва-Иркутск. Стоимость авиабилетов туда-обратно составляет от 10 950 рублей, включая все сборы. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Совершить покупку по выгодной цене и сделать перелёт можно до 10 июня 2018 года. Полеты из Иркутска в столицу выполняются ежедневно.
Напомним, что пассажиры могут увеличить свою скидку, получив приветственный бонус в тысячу рублей при регистрации в программе лояльности «Крылья». Один бонус равен одному рублю.
Приобрести билеты можно на
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