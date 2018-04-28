«Уральские авиалинии» снизили цены на иркутские рейсы до Москвы

Иркутск, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - «Уральские авиалинии» снизили тарифы на перелёты по направлению Иркутск-Москва-Иркутск. Стоимость авиабилетов туда-обратно составляет от 10 950 рублей, включая все сборы. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Совершить покупку по выгодной цене и сделать перелёт можно до 10 июня 2018 года. Полеты из Иркутска в столицу выполняются ежедневно.

Напомним, что пассажиры могут увеличить свою скидку, получив приветственный бонус в тысячу рублей при регистрации в программе лояльности «Крылья». Один бонус равен одному рублю.

Приобрести билеты можно на www.uralairlines.com , в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе города.