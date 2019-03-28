Иркутск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Октябрьском округе Иркутска отремонтируют шесть участков магистральных дорог. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Бердников на городском родительском собрании Октябрьского округа, которое состоялось в рамках проекта «Образовательная весна. Новые горизонты 2019», сообщает пресс-служба администрации Иркутска. – Мы продолжаем приводить в порядок городские магистрали в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году в Октябрьском округе отремонтировали 28,7 тысяч кв. метров асфальтового покрытия. Расширили проезжую часть на Байкальском кольце, добавили дополнительную полосу для выезда. В частном секторе отремонтировали 5 улиц. В этом году на очереди еще шесть участков на улицах Депутатской, Ширямова, Красноярской, Аэрофлотской, Волжской и Пискунова, – отметил глава города. В рамках благоустройства в 2018 году провели работы на Курсантской аллее. Асфальтировали пешеходную зону, обустроили места отдыха, установили освещение. В этом году выполнят благоустройство самого Курсантского сквера. Также в 2019-м будет приведен в порядок сквер по ул. Байкальской, 251Б и начнутся работы в парке «Авиатор». В рамках «Народных инициатив» благоустроят еще 2 сквера (на ул. Депутатской, 33 и на ул. Сибирской, 27). Большая работа ведется по строительству и ремонту школ и детских садов. В сентябре 2018 года был открыт детский сад на 110 мест по улице Байкальской. В декабре завершили строительство дошкольного учреждения на 110 мест по улице Академика Бурденко. Сейчас ведутся работы по подготовке градостроительной документации для проектирования детского сада на 220 мест в районе улиц Седова и 4-й Советской. Прорабатывается возможность строительства здания для кратковременного пребывания детей на 140 мест на территории существующего детского сада № 84. В июле планируется завершить строительство пристроя на 500 мест к гимназии № 25. Готов проект дополнительного учебного блока к школе №14, ведется работа по формированию земельного участка для проектирования блока начальных классов гимназии №44. – Нам удалось вернуть в муниципальную собственность и привести в надлежащее состояние несколько знаковых объектов, которые нужны иркутянам. Один из них – ДК «Октябрьский», в котором сейчас работает Иркутский центр боевых искусств. В нем занимаются больше тысячи человек, есть секции и для детей, и для старшего поколения иркутян. Еще один объект – это спорткомплекс «Авиатор», где в январе 2018 года после капремонта открыли игровой зал. Также в 2016 году нам удалось решить вопрос с Минобороны России о передаче зданий бывшего военного городка в муниципальную собственность. Сегодня в полностью отремонтированном здании работает городской центр «Патриот», – добавил Дмитрий Бердников. В родительском собрании приняли участие председатели и члены родительских комитетов школ и детских садов, ветераны педагогического труда, руководители образовательных организаций Октябрьского округа. Дмитрий Бердников поздравил юбиляров, наградил победителя городского конкурса «Лучший учитель года», а также победителей четвертого городского фестиваля детских социально-значимых инициатив «Будущее зависит от меня». ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске администрация иркутска

дмитрий бердников

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