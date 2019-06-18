ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Транспорт
19.06.2019

В аэропорту Усть-Илимска завершили первый этап модернизации

Усть-Илимск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На посадочной площадке Усть-Илимска завершены работы первого этапа модернизации инфраструктуры. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

В ходе первого этапа модернизации в 2018-2019 годах было установлено периметровое ограждение посадочной площадки длиной восемь километров, возведено служебно-пассажирское здание, смонтирован стационарный фильтрующий заправочный узел, в том числе установлены топливные резервуары, молниеотвод, осуществлен монтаж трубопровода. Также озеленена прилегающая территория и заасфальтирована парковка около здания аэропорта. Работы проведены за счёт средств АО Группа «Илим».

В ближайшее время планируется приобретение метеорологического комплекса и машины для заливки швов.

В связи со стабильно высоким пассажиропотоком и востребованностью маршрута «Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск» среди населения, министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области проведена работа по увеличению частоты рейсов. С 2019 года полеты по этому маршруту осуществляются четыре раза в неделю на воздушных судах типа Ан-28 и Л-410.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Транспорт»:
В аэропорту Усть-Илимска завершили первый этап модернизации19.06.2019
Усть-Илимск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На посадочной площадке Усть-Илимска завершены работы первого этапа модернизации инфраструктуры. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
В Иркутске планируют провести капремонт улицы Култукская19.06.2019
Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в 2019-2020 годах планируют капитально отремонтировать улицу Култукская. Об этом сообщает пресс-службы городской думы.
Иркутский самолёт МС-21 протестировали на высотах до 12 тысяч метров19.06.2019
Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) завершили вторую сессию полетов в рамках программы валидации самолёта МС-21-300. Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Иркут».
Авиакомпания «ИрАэро» передала в залог банку «Солидарность» 22 самолетных двигателя19.06.2019
Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «ИрАэро» передала в залог банку «Солидарность» 22 самолетных двигателя. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».
«ИрАэро» планирует открыть прямой рейс из Симферополя в Иркутск в 2020 году19.06.2019
2019-06-19-03-30-19
Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - «ИрАэро» планирует открыть прямой рейс из Симферополя в Иркутск в 2020 году. Переговоры прошли 15 июня в Международном аэропорту Симферополя.
Сергей Тен: повышаем ответственность авиаперевозчиков за задержку вылетов19.06.2019
2019-06-19-02-39-41
Москва, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен принял участие в заседании Комитета по транспорту и строительству, в ходе которого были рассмотрены новые инициативы в сфере транспорта. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.
Миллионного пассажира зарегистрировали в аэропорту Иркутска 17 июня18.06.2019
Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В аэропорту Иркутска встретили миллионного за 2019 год пассажира. Торжественное событие состоялось в терминале внутренних линий 17 июня – почти на месяц раньше, чем в 2018 году. Тогда миллионной отметки пассажиропоток достиг почти в середине лета – 10 июля.
В Зиминском районе досрочно обустроили участок федеральной трассы18.06.2019
Зиминский район, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Подведомственное Росавтодору Упрдор «Прибайкалье» ввело в эксплуатацию два участка автомобильной дороги федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск. Досрочно завершено устройство слоев износа на 13,5 км трассы в Зиминском районе.
Торги на капремонт участка дороги на острове Ольхон объявят в августе18.06.2019
2019-06-18-03-38-54
Ольхонский район, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Торги на капремонт участка дороги на острове Ольхон с 153 по 159 километр объявят в августе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области со ссылкой на министра строительства и дорожного хозяйства региона Светлану Свиркину.
Макет самолета МС-21, собранного на Иркутском авиазаводе, представят на выставке в Париже17.06.2019
Париж, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) принимает участие в работе авиасалона Paris Air Show-2019. На стенде представлены макет самолета МС-21 и модернизированный вариант процедурного тренажера для подготовки и переподготовки летных экипажей пассажирских самолетов МС-21-300.
Ремонтные работы на улице Багратиона в Иркутске завершат в первой декаде июля17.06.2019
2019-06-17-09-34-25
Иркутск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Ремонтные работы на участке дороги по улице Багратиона в Иркутске завершат в первой декаде июля.
В Иркутской области до 20 июня изменится расписание нескольких поездов и электричек17.06.2019
Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - С 18 по 20 июня на участке Нижнеудинск-Тайшет ВСЖД изменится расписание движения двух электричек. Кроме того, до 20 июня изменится расписание пассажирских поездов №69 Чита-Москва, №1 Владивосток-Москва, №88 Усть-Илимск-Иркутск.
На железнодорожных переездах Иркутской области с начала 2019 года случилось три смертельных ДТП17.06.2019
Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На железнодорожных переездах Иркутской области с начала 2019 года зафиксировали более 330 случаев нарушений правил дорожного движения. Самым частым из них является проезд на запрещающий сигнал светофора, из-за которых на сегодняшний день случилось семь ДТП, из них три со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Пешеходный мост соединил два посёлка в Чунском районе15.06.2019
Чунский район, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Октябрьском муниципальном образовании Чунского района Иркутской области открылся пешеходный мост через реку Чуна. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Причал паромной переправы на Ольхон в который раз планируют достроить «в ближайшее время»14.06.2019
2019-06-14-05-17-21
Ольхонский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Причал паромной переправы на Ольхон в который раз планируют достроить в ближайшее время. Такое поручение дал первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов во время рабочей поездки в Ольхонский район. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Сотрудники Упрдор «Прибайкалье» нашли недочеты на отремонтированной дороге до Усть-Куды13.06.2019
Иркутский район, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Упрдор «Прибайкалье» показали участникам нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из Иркутской области, как нужно контролировать и проверять качество ремонта региональных дорог. На примере недавно отремонтированной трассы «Хомутово – Урик – Усть-Куда» специалисты провели подробный мастер-класс и указали нюансы, на которые необходимо обращать внимание в первую очередь.
С 1 июля в Иркутске запретят парковаться на нескольких улицах13.06.2019
-1-
Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 июля 2019 года парковка будет запрещена на участках нескольких иркутских улиц. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
ВСЖД сообщает о росте перевозок туристов по КБЖД13.06.2019
Иркутская область, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - За пять месяцев 2019 года по Кругобайкальской железной дороге перевезены 7,2 тысячи пассажиров. За аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 5,7 тысячи, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Сергей Тен: наша цель – регламентировать размещение камер фото- и видеофиксации на дороге13.06.2019
2019-06-13-09-15-06
Москва, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Стационарные камеры фото- и видеофиксации могут включить в перечень технических средств организации дорожного движения, к которым уже относятся, в частности, светофоры, знаки и разметка. Соответствующий проект закона подготовили депутаты Государственной думы Сергей Тен (от Иркутской области) и Владимир Афонский (от Тульской области).
В Иркутске почти на два месяца перекроют улицу Пушкина13.06.2019
Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 17 июня по 10 августа будет закрыт для проезда участок улицы Пушкина между улицами Касьянова и Кайская.
В Иркутске более чем на месяц закроют улицу Литвинова13.06.2019
2019-06-12-21-43-16
Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 9:00 20 июня до 20:00 31 июля проезд по улице Литвинова от улицы Дзержинского до улицы Тимирязева будет закрыт.
Движение транспорта по улице Некрасова в Иркутске ограничат11.06.2019
Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 9:00 13 июня до 21:00 27 июня проезд на перекрестке улицы Некрасова и Кооперативного переулка будет закрыт.
Иркутская таможня конфисковала «Лексус» с белорусскими номерами у жителя Тайшета11.06.2019
Тайшет, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская таможня конфисковала «Лексус» с белорусскими номерами у жителя Тайшета. Автомобиль 2000 года выпуска передан в Межрегиональное территориальное управление Росимущества по Иркутской области и Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
Посёлок Мама рискует остаться без транспортного сообщения с другими территориями11.06.2019
Мамско-Чуйнский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В администрацию посёлка Мама Мамско-Чуйского района поступило письмо Росавиации о прекращении деятельности местного аэропорта. Население из-за этого рискует остаться в полной изоляции, так как других видов транспортного сообщения в районе нет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
В Иркутске с 1 июля большегрузам запретят въезд в поселок Горького11.06.2019
-1-
Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 июля 2019 года въезд в поселок Горького (Селиваниха) для грузовых автомобилей массой более 10 тонн будет запрещен.
На трех улицах Иркутска с 13 по 15 июня ограничат движение транспорта11.06.2019
Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 13 по 15 июня в связи с проведением аварийных ремонтных работ на сетях водопровода будет ограничено движение транспорта на улицах Байкальская, Ширямова и Кирзаводская.
В Иркутске на 10 дней ограничат проезд по улице Польских Повстанцев10.06.2019
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 11 по 21 июня  движение транспорта по улице Польских Повстанцев на пересечении с улицей Декабрьских Событий будет частично ограничено.
Объявлен электронный аукцион на строительство обхода Тельмы и Усолья-Сибирского10.06.2019
Усолье-Сибирское, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Подрядчика для строительства обхода Усолья-Сибирского и поселка Тельма Усольского района определят в июле 2019 года. Сейчас объявлен электронный аукцион, сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».
Власти Приангарья: Байкальский тракт «доведут до ума» до конца июня10.06.2019
Иркутский район, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Замечания, выявленные на участке автодороги Иркутск – Листвянка с 12-го по 21-й километры, который был введен в эксплуатацию в 2017 году, будут устранены в июне 2019 года, сообщает пресс-служба губернатора.
Проезд по улице Радищева в Иркутске закроют на полтора месяца10.06.2019
2019-06-09-13-27-12
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 15 июня по 31 июля 2019 года будет закрыт проезд по улице Радищева на участке между улицами Баррикад и Щапова. Здесь будет производиться укладка нового отрезка тепловой сети.
В Иркутске на два дня перекроют проезд по улицам Пискунова и Седова10.06.2019
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 8:00 13 июня до 20:00 14 июня движение транспорта по безымянному проезду между домами 154 и 158 по улице Пискунова и по улице Седова недалеко от пересечения с улицей Байкальской будет закрыто.
Единороссы проверили качество ремонта дорог в Иркутске08.06.2019
Иркутск, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проверили качество выполнения ремонта дорог в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги». Рабочий выезд ведомств, курирующих строительство, и представителей органов власти состоялся 7 июня.
ВСЖД до 13 июня продает за полцены билеты на верхние места купейных вагонов08.06.2019
Иркутская область, Бурятия, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 по 15 июля 2019 года пассажиры поездов дальнего следования могут совершить поездку в купейных вагонах со скидкой 50%, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Маршрут автобуса №52 в Иркутске временно изменится07.06.2019
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На период ремонта путепровода на Сурнова в Иркутске автобус №52 «Завод им. Куйбышева – с. Озерное» при следовании из садоводства будет ходить по улицам Сурнова, Рабочая и далее по маршруту.
В Иркутске проверили качество выполнения ремонта дорог 07.06.2019
2019-06-07-08-21-51
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проверили качество выполнения ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Читать все новости раздела «Транспорт»
авто новости иркутск
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске