В аэропорту Усть-Илимска завершили первый этап модернизации

Усть-Илимск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На посадочной площадке Усть-Илимска завершены работы первого этапа модернизации инфраструктуры. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

В ходе первого этапа модернизации в 2018-2019 годах было установлено периметровое ограждение посадочной площадки длиной восемь километров, возведено служебно-пассажирское здание, смонтирован стационарный фильтрующий заправочный узел, в том числе установлены топливные резервуары, молниеотвод, осуществлен монтаж трубопровода. Также озеленена прилегающая территория и заасфальтирована парковка около здания аэропорта. Работы проведены за счёт средств АО Группа «Илим».

В ближайшее время планируется приобретение метеорологического комплекса и машины для заливки швов.

В связи со стабильно высоким пассажиропотоком и востребованностью маршрута «Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск» среди населения, министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области проведена работа по увеличению частоты рейсов. С 2019 года полеты по этому маршруту осуществляются четыре раза в неделю на воздушных судах типа Ан-28 и Л-410.