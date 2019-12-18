В Ангарске 21 декабря перекроют улицу Карла Маркса – там пройдет парад Дедов Морозов

Ангарск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 21 декабря с 15:30 до 17:30 будет перекрыто движение по улице Карла Маркса от Дворца ветеранов «Победа» до площади Ленина в связи с проведением парада Дедов Морозов и сказочных героев.

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, в этом году новогодняя колонна стартует от ДВ «Победа». Регистрация участников праздничного шествия начнется в 15:30. Костюмированная колонна двинется к площади Ленина в 16:00. Здесь в 16:30 состоится открытие новогоднего городка и театрализованное представление.

Движение общественного транспорта будет осуществляться по улицам Мира и Горького.