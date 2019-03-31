|Транспорт
|01.04.2019
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В авиакомпании «Ангара» впервые с момента основания сменилось руководство
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Иркутск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 апреля 2019 года авиакомпанию «Ангара» возглавил Сергей Мордвинцев. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Сергей Мордвинцев окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. Начинал карьеру в должности авиамеханика по радиоэлектронному оборудованию цеха трудоемких регламентов авиационно-технической базы. Более 30 лет работает в авиационной отрасли, в том числе на руководящих должностях.
Анатолий Юртаев, руководивший авиакомпанией с момента её основания, с назначением нового директора авиакомпанию не покинет. С 1 апреля он займёт должность советника директора, сообщает пресс-служба «Ангары».
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