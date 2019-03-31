ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Сегодня
Транспорт
01.04.2019

В авиакомпании «Ангара» впервые с момента основания сменилось руководство

Иркутск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 апреля 2019 года авиакомпанию «Ангара» возглавил Сергей Мордвинцев. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Сергей Мордвинцев окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. Начинал карьеру в должности авиамеханика по радиоэлектронному оборудованию цеха трудоемких регламентов авиационно-технической базы. Более 30 лет работает в авиационной отрасли, в том числе на руководящих должностях.

Анатолий Юртаев, руководивший авиакомпанией с момента её основания, с назначением нового директора авиакомпанию не покинет.  С 1 апреля он займёт должность советника директора, сообщает пресс-служба «Ангары».

СПРАВКА:

  • Авиакомпания «Ангара» была создана в 2000 году. Входит в группу компаний «Истлэнд». В 2010 году произошло слияние двух крупных авиаперевозчиков Восточной Сибири: авиакомпаний «Ангара» и «ИркутскАвиа».
  • Парк воздушных судов АК «Ангара» насчитывает 37 единиц: пять АН-148, семь АН-24, три АН-26-100, четыре АН-2 и шестнадцать вертолетов МИ-8 различной модификации и два МИ-8 АМТ, оснащенный медицинским модулем.
  • Место базирования воздушных судов – аэропорт «Нижнеудинск» (Ми-8, Ан-2), аэропорт «Киренск» (Ми-8), аэропорт «Иркутск».

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске