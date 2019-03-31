В авиакомпании «Ангара» впервые с момента основания сменилось руководство

Иркутск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 апреля 2019 года авиакомпанию «Ангара» возглавил Сергей Мордвинцев. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Сергей Мордвинцев окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. Начинал карьеру в должности авиамеханика по радиоэлектронному оборудованию цеха трудоемких регламентов авиационно-технической базы. Более 30 лет работает в авиационной отрасли, в том числе на руководящих должностях.

Анатолий Юртаев, руководивший авиакомпанией с момента её основания, с назначением нового директора авиакомпанию не покинет. С 1 апреля он займёт должность советника директора, сообщает пресс-служба «Ангары».

СПРАВКА:

Авиакомпания «Ангара» была создана в 2000 году. Входит в группу компаний «Истлэнд». В 2010 году произошло слияние двух крупных авиаперевозчиков Восточной Сибири: авиакомпаний «Ангара» и «ИркутскАвиа».

Парк воздушных судов АК «Ангара» насчитывает 37 единиц: пять АН-148, семь АН-24, три АН-26-100, четыре АН-2 и шестнадцать вертолетов МИ-8 различной модификации и два МИ-8 АМТ, оснащенный медицинским модулем.

Место базирования воздушных судов – аэропорт «Нижнеудинск» (Ми-8, Ан-2), аэропорт «Киренск» (Ми-8), аэропорт «Иркутск».