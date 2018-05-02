Боханский район, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе с 1 мая открыта паромная переправа «Свирск-Каменка».

Как сообщает пресс-служба районной администрации, перевозка автомобилей и пассажиров будет бесплатной. Переправу осуществляет паромный комплекс «Благовещенск». Вместимость парома – до 50 легковых автомобилей.