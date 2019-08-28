В Бодайбинском районе отремонтировали три моста

Бодайбинский район, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бодайбинском районе отремонтированы мосты через ручей Курун (88 км), ручей Кадали-Макит (42 км) и реку Ныгри (17 км) на автодороге Кропоткин-Перевоз.

Об этом сообщает пресс-служба «Дорожной службы Иркутской области».

– За годы эксплуатации переправы сильно деформировались, находились в аварийном состоянии. Ремонт требовался срочно, так как пользоваться мостами было уже невозможно, а без них жителям поселка Перевоз очень сложно добраться до Кропоткина и других населенных пунктов района. Ежедневно по этой дороге проезжают сотни автомобилей: легковые машины и многочисленный транспорт старательских артелей. Наши сотрудники работали на объектах практически полтора месяца. Для удобства автомобилистов, где была такая необходимость, смонтировали объезд, – рассказал директор филиала Вячеслав Шишкин.

В процессе работы на мостах дорожники заменили поперечные балки верхнего и нижнего настила, установили колесоотбойный брус, заменили ряжевые опоры, смонтировали новые деревянные пролетные строения из бревен. Грузоподъемность переправ после ремонта достигает 20 тонн.